Полиция сообщила причину смерти командира 154-й бригады Владимира Кононникова
Киев • УНН
Полиция Запорожской области сообщила, что полковник Владимир Кононников умер в результате огнестрельного ранения. По факту смерти открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве.
Полиция Запорожской области сообщила, что командир 154-й отдельной механизированной бригады полковник Владимир Кононников скончался в результате огнестрельного ранения, пишет УНН.
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Правоохранители отметили, что военный офицер, командовавший одной из воинских частей, был найден мертвым.
Командира одной из воинских частей нашли мертвым с огнестрельным ранением
По факту смерти открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). В настоящее время полицейские проводят следственные действия под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.
Ранее оперативное командование "Юг" сообщало о смерти командира 154-й отдельной механизированной бригады Владимира Кононникова, отметив, что обстоятельства его гибели выясняются.
Командира 154-й бригады Владимира Кононникова нашли мертвым - ОК "Юг"28.06.26, 18:55 • 12472 просмотра