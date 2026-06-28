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Полиция сообщила причину смерти командира 154-й бригады Владимира Кононникова

Киев • УНН

 • 3348 просмотра

Полиция Запорожской области сообщила, что полковник Владимир Кононников умер в результате огнестрельного ранения. По факту смерти открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

Полиция сообщила причину смерти командира 154-й бригады Владимира Кононникова

Полиция Запорожской области сообщила, что командир 154-й отдельной механизированной бригады полковник Владимир Кононников скончался в результате огнестрельного ранения, пишет УНН.

Подробности

Правоохранители отметили, что военный офицер, командовавший одной из воинских частей, был найден мертвым.

Командира одной из воинских частей нашли мертвым с огнестрельным ранением

– сообщили в полиции.

По факту смерти открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). В настоящее время полицейские проводят следственные действия под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

Ранее оперативное командование "Юг" сообщало о смерти командира 154-й отдельной механизированной бригады Владимира Кононникова, отметив, что обстоятельства его гибели выясняются.

Командира 154-й бригады Владимира Кононникова нашли мертвым - ОК "Юг"28.06.26, 18:55 • 12472 просмотра

Степан Гафтко

Общество