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Полиция расследует нападение на активиста, который зафиксировал раздачу денег от партии Порошенко

Полиция расследует нападение на активиста, который зафиксировал раздачу денег от партии Порошенко

Киев  •  УНН

 • 6839 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. По факту нападения на активиста в Новогродовке полиция начала досудебное расследование. Гражданская сеть ОПОРА выяснила детали у сторон инцидента и выяснилось, что на активиста напали после того, как тот стал свидетелем раздачи денег вероятно представителями партии "Солидарность", сообщает УНН.

Инцидент произошел 14 февраля около 21.00. О чем имеется обращение в полицию.

"На линию 102 поступило обращение от мужчины, который сообщил, что в территориальном центре соцобслуживания в Новогродовке проводятся политические собрания, что нарушает действующее избирательное законодательство. В то же время, заявитель отметил, что работники центра мешают ему как общественному активисту вести видеосъемку и выталкивают его из здания. Следственно-оперативная группа Селидовского отделения полиции выехала на место инцидента, опросила стороны конфликта и зарегистрировала соответствующее событие в журнале Единого учета заявлений и сообщений граждан", - говорится в информации на сайте Национальной полиции в Донецкой области.

Выяснилось, что активистом, который зафиксировал факт раздачи денег в стенах территориального центра в Новогродовке, является Дмитрий Гавилей и именно он обратился в полицию с требованием проверить законность действий, которые происходили в соответствующем помещении. По словам Гавилея, он проходил мимо терцентр и обратил внимание на то, что у здания находилось много людей, и несмотря на довольно позднее время, двери здания были открыты.

"Я зашел внутрь и увидел в коридоре большую очередь, при этом люди в очереди держали в руках какие-то конверты. Я спросил, что здесь происходит, и люди из очереди сказали, что им дают по 500 гривен от партии "Солидарность". Я записывал на телефон все, что происходило в помещении центра. Но внезапно на меня набросилась одна из женщин и выхватила телефон", - в комментарии ОПОРЕ рассказал активист Дмитрий Гавилей.

По словам активиста, к женщине с присоединился неизвестный мужчина, который также требовал его уйти, а затем угрожал расстрелять.

"Я сказал ему, что в центре находится много свидетелей, так стреляй, если хочешь. После этого они вернули мне телефон и закрыли дверь территориального центра изнутри", - отметил активист.

Дмитрий Гавилей вызвал полицию и написал заявление по факту нападения на него.
Когда прибыла полиция, как заявляет активист, сотрудники центра и им не открывали. А когда дверь наконец открыли, то люди, которой вышли из помещения, просто разбежались.

"Я дал показания по факту нападения на меня и указал, что в здании терцентра проводилось какое-то политическое собрание. Женщина, которая нападала на меня, оказалась сотрудницей школы", - отметил Гавилей.

Представители ОПОРЫ обратились к директору территориального центра социального обслуживания Ирины Шуруевои, чтобы услышать ее аргументы по поводу инцидента, произошедшего в стенах учреждения. Но она от комментария отказалась.

Чтобы узнать детали, ОПОРА обратилась к руководству Ирины Шуруевои - председателя Новогродовского городского совета. Так, в комментарии ОПОРЕ председатель Новогродовского городского совета Людмила Белецкая отметила, что узнала о соответствующем собрание, которое проходило на базе центра, утром 15 февраля.

"Представители общественной организации обратились к руководительницы центра с просьбой провести на их территории двухчасовую встречу, чтобы узнать у жителей об их потребностях. (...) Она еще сказала, что получила официальное письмо с просьбой провести эту встречу в течение 2-3 часов. Организаторы этой встречи сами приглашали людей на эту встречу, общались с ними, и, по словам директора центра, она не видела раздачи средств в пределах учреждения. Я верю своим сотрудникам", - отметила Людмила Белецкая.

Украинские Национальные Новости

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