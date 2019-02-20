Поліція розслідує напад на активіста, який зафіксував роздачу грошей від партії Порошенка

Інцидент стався 14 лютого близько 21.00. Про що є звернення до поліції.

“На лінію 102 надійшло звернення від чоловіка, який повідомив, що в територіальному центрі соцобслуговування у Новогродівці проводяться політичні збори, що порушує чинне виборче законодавство. Водночас, заявник зазначив, що працівники центру заважають йому як громадському активісту вести відеозйомку та виштовхують його з будівлі. Слідчо-оперативна група Селидівського відділення поліції виїхала на місце інциденту, опитала сторони конфлікту та зареєструвала відповідну події у журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень громадян”, — йдеться в інформації на сайті Національної поліції в Донецькій області.

З’ясувалось, що активістом, який зафіксував факт роздачі грошей у стінах територіального центру у Новогродівці, є Дмитро Гавілей та саме він звернувся до поліції з вимогою перевірити законність дій, що відбувались у відповідному приміщенні. За словами Гавілея, він проходив повз терцентр і звернув увагу на те, що біля будівлі знаходилось багато людей, і не дивлячись на доволі пізній час, двері будівлі були відкриті.

“Я зайшов всередину і побачив у коридорі велику чергу, при цьому люди в черзі тримали в руках якісь конверти. Я запитав, що тут відбувається, і люди з черги сказали, що їм дають по 500 гривень від партії „Солідарність“. Я записував на телефон все, що відбувалось у приміщенні центру. Але раптово на мене накинулася одна з жінок і вихопила телефон”, — у коментарі ОПОРІ розповів активіст Дмитро Гавілей.

За словами активіста, до жінки згодом приєднався невідомий чоловік, який також вимагав його піти геть, а потім погрожував розстріляти.

“Я сказав йому, що у центрі знаходиться багато свідків, тому стріляй, якщо прагнеш. Після цього вони повернули мені телефон та зачинили двері територіального центру зсередини”, — зазначив активіст.

Дмитро Гавілей викликав поліцію і написав заяву за фактом нападу на нього.

Коли прибула поліція, як заявляє активіст, працівники центру і їм не відчиняли. А коли двері врешті відчинили, то люди, якій вийшли з приміщення просто розбіглися.

“Я дав свідчення за фактом нападу на мене і вказав, що в будівлі терцентру проводилося якесь політичне зібрання. Жінка, яка нападала на мене, виявилася співробітницею школи”, — зазначив Гавілей.

Представники ОПОРИ звернулись до директорки територіального центру соціального обслуговування Ірини Шуруєвої, аби почути її аргументи з приводу інциденту, що трапився в стінах установи. Але вона від коментаря відмовилась.

Аби дізнатись деталі, ОПОРА звернулась до керівництва Ірини Шуруєвої — голови Новогродівської міської ради. Так, у коментарі ОПОРІ голова Новогродівської міської ради Людмила Білецька зазначила, що дізналась про відповідне зібрання, що проходило на базі центру, ранком 15 лютого. “Представники громадської організації звернулись до очільниці центру із проханням провести на їхній території двогодинну зустріч, аби дізнатись у мешканців про їхні потреби. (...) Вона ще зазначила, що отримала офіційний лист із проханням провести цю зустріч протягом 2-3 годин. Організатори цієї зустрічі самі запрошували людей на цю зустріч, спілкувались із ними, і за словами директорки центру, вона не бачила роздачі коштів в межах установи. Я вірю своїм співробітникам”, — зазначила Людмила Білецька.