Поліція розслідує напад на активіста, який зафіксував роздачу грошей від партії Порошенка

ukru
12:58 • 126335 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 301506 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 298726 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 285962 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 298647 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 242360 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 207726 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 398027 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 168155 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 341122 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.4 м/с
50 %
756 мм
Похмуро, очікується, що дощ почнеться через годину
Популярнi новини
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

23 березня, 08:31 • 258710 перегляди
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

13:21 • 242219 перегляди
ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

13:47 • 228283 перегляди
Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

14:20 • 182103 перегляди
Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

15:58 • 157743 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 316460 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 398027 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 341123 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 307479 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 262954 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 133805 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 131577 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 133775 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 128407 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 133739 перегляди
Актуальне
Поліція розслідує напад на активіста, який зафіксував роздачу грошей від партії Порошенка

Поліція розслідує напад на активіста, який зафіксував роздачу грошей від партії Порошенка

Київ • УНН

 • 6839 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. За фактом нападу на активіста у Новогродівці поліція розпочала досудове розслідування. Громадська мережа ОПОРА з’ясувала деталі у сторін інциденту і з’ясувалося, що на активіста напали після того, як  він став свідком роздачи грошей ймовірно представниками партії “Солідарність”, повідомляє УНН.

Інцидент стався 14 лютого близько 21.00. Про що є звернення до поліції.

“На лінію 102 надійшло звернення від чоловіка, який повідомив, що в територіальному центрі соцобслуговування у Новогродівці проводяться політичні збори, що порушує чинне виборче законодавство. Водночас, заявник зазначив, що працівники центру заважають йому як громадському активісту вести відеозйомку та виштовхують його з будівлі. Слідчо-оперативна група Селидівського відділення поліції виїхала на місце інциденту, опитала сторони конфлікту та зареєструвала відповідну події у журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень громадян”, — йдеться в інформації на сайті Національної поліції в Донецькій області.

З’ясувалось, що активістом, який зафіксував факт роздачі грошей у стінах територіального центру у Новогродівці, є Дмитро Гавілей та саме він звернувся до поліції з вимогою перевірити законність дій, що відбувались у відповідному приміщенні. За словами Гавілея, він проходив повз терцентр і звернув увагу на те, що біля будівлі знаходилось багато людей, і не дивлячись на доволі пізній час, двері будівлі були відкриті.

“Я зайшов всередину і побачив у коридорі велику чергу, при цьому люди в черзі тримали в руках якісь конверти. Я запитав, що тут відбувається, і люди з черги сказали, що їм дають по 500 гривень від партії „Солідарність“. Я записував на телефон все, що відбувалось у приміщенні центру. Але раптово на мене накинулася одна з жінок і вихопила телефон”, — у коментарі ОПОРІ розповів активіст Дмитро Гавілей.

За словами активіста, до жінки згодом приєднався невідомий чоловік, який також вимагав його піти геть, а потім погрожував розстріляти.

“Я сказав йому, що у центрі знаходиться багато свідків, тому стріляй, якщо прагнеш. Після цього вони повернули мені телефон та зачинили двері територіального центру зсередини”, — зазначив активіст.
Дмитро Гавілей викликав поліцію і написав заяву за фактом нападу на нього.
Коли прибула поліція, як заявляє активіст, працівники центру і їм не відчиняли. А коли двері врешті відчинили, то люди, якій вийшли з приміщення просто розбіглися.

“Я дав свідчення за фактом нападу на мене і вказав, що в будівлі терцентру проводилося якесь політичне зібрання. Жінка, яка нападала на мене, виявилася співробітницею школи”, — зазначив Гавілей.

Представники ОПОРИ звернулись до директорки територіального центру соціального обслуговування Ірини Шуруєвої, аби почути її аргументи з приводу інциденту, що трапився в стінах установи. Але вона від коментаря відмовилась.

Аби дізнатись деталі, ОПОРА звернулась до керівництва Ірини Шуруєвої — голови Новогродівської міської ради. Так, у коментарі ОПОРІ голова Новогродівської міської ради Людмила Білецька зазначила, що дізналась про відповідне зібрання, що проходило на базі центру, ранком 15 лютого. “Представники громадської організації звернулись до очільниці центру із проханням провести на їхній території двогодинну зустріч, аби дізнатись у мешканців про їхні потреби. (...) Вона ще зазначила, що отримала офіційний лист із проханням провести цю зустріч протягом 2-3 годин. Організатори цієї зустрічі самі запрошували людей на цю зустріч, спілкувались із ними, і за словами директорки центру, вона не бачила роздачі коштів в межах установи. Я вірю своїм співробітникам”, — зазначила Людмила Білецька.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,011.00
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,992.98