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Полиция разыскивает афериста, который бежал из-под стражи

Полиция разыскивает афериста, который бежал из-под стражи

Киев  •  УНН

 • 11685 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Ранее судимый Александр Бурлаку сбежал во время конвоирования. На поиски злоумышленника привлечены все наряды столичных правоохранителей, ориентировки переданы в другие регионы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу полиции Киева.

“Днепровским управлением полиции Главного управления Национальной полиции в г. Киеве разыскивается Бурлаку Александр Симон, 1986 г.р., который 23.06.2018 года совершил побег из-под стражи. Мужчина — ранее судимый Луцким городским судом Волынской области за совершение мошенничества и подделку документов”, — указано в сообщении.

В рамках уголовного производства, находящегося в производстве Днепровского управления полиции, подозревается в совершении уголовных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник является брачным аферистом, он знакомился с женщинами и обыскивал их: у семьи одной потерпевшей он выманил 60 тысяч долларов США. Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту побега из-под стражи (ст. 393 УК). Кроме того, предназначенное служебное расследование в отношении действий полицейских, которые осуществляли конвоирование.

В случае наличия какой-либо информации о месте нахождения данного лица правоохранители просят обращаться по телефонам: 559-15-37, 063-243-48-48, 097-085-86-04 или 102.

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