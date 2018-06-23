Поліція розшукує афериста, який втік з під варти

"Дніпровським управлінням поліції головного управління Національної поліції в м. Києві розшукується Бурлаку Олександр Сімон, 1986 р.н., який 23.06.2018 року скоїв втечу з-під варти. Чоловік - раніше судимий Луцьким міськрайонним судом Волинської області за скоєння шахрайства та підробку документів", - вказано у повідомленні.

У рамках кримінального провадження, що перебуває у провадженні Дніпровського управління поліції, підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 (шахрайства) Кримінального кодексу України. Зловмисник є шлюбним аферистом, він знайомився із жінками і обшукував їх: у родини однієї потерпілої він видурив 60 тисяч доларів США. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом втечі з-під варти (ст. 393 ККУ). Крім того, призначене службове розслідування щодо дій поліцейських, які здійснювали конвоювання.

У випадку наявності будь-якої інформації щодо місця перебування даної особи правоохоронці просять звертатися за номерами: 559-15-37, 063-243-48-48, 097-085-86-04 або 102.