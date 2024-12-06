Полиция продолжает поиски убийцы генерального директора UnitedHealthcare: что известно

Полиция Нью-Йорка продолжает искать убийцу генерального директора компании United Healthcare Брайана Томпсона, пишет УНН со ссылкой на BBC.

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50-летний генеральный директор UnitedHealthcare Брайан Томпсон был смертельно ранен в спину возле отеля Hilton в центре Манхэттена. Злоумышленник скрылся с места происшествия, не забрав вещей Томпсона.

Полиция считает, что убийство было заранее спланированным. Также, для отслеживания подозреваемого следователи используют технологию распознавания лиц и рассматривают стреляные гильзы, на которых написаны загадочные сообщения.

Мотив стрельбы они пока не раскрывают.

Что сейчас стало известно в ходе расследования?

В настоящее время расследование убийства Томпсона сосредоточено на нескольких доказательствах, которые полиция использует для идентификации подозреваемого. Официальные лица обнародовали два фото, где изображен человек без маски, который, как заявила полиция Нью-Йорка, "разыскивается для допроса" в связи с убийством.

Согласно информации, этот человек, вероятно, использовал поддельное удостоверение личности, чтобы зарегистрироваться в хостеле в этом районе. Использованное имя является мошенническим и не принадлежит реальному человеку.

Следователи считают, что заинтересованное лицо в убийстве Брайана Томпсона прибыло в Нью-Йорк автобусом, который отправлялся из Атланты, за несколько дней до стрельбы.

Неясно, сел ли этот человек в автобус в Атланте или позже во время остановки. Также, не известно является ли это лицо сообщником вместе с подозреваемым. Кроме того, полиция проверяет три пулевых гильзы и три боевых патрона, найденных на месте происшествия, на ДНК.

Два источника в правоохранительных органах сообщили CBS, что на гильзах были обнаружены слова "отрицать", "защищать" и "увольнять". Следователи полагают, что это может быть отсылкой к "трем D страхованию" — известной ссылке противников отрасли медицинского страхования. Эти термины относятся к тактике, используемой страховыми компаниями для отказа пациентам в претензиях на оплату в сложной и в основном частной системе здравоохранения Америки.

Жена Брайана Томпсона сообщила, что ранее ее муж получал угрозы, но подробностей она не отметила.

Я просто знаю, что он сказал, что были люди, которые угрожали ему - сказала она.

Напомним

Брайан Томпсон, генеральный директор UnitedHealthcare, был смертельно ранен в грудь в центре Манхэттена во время ежегодной конференции инвесторов. Нападающий несколько раз выстрелил в директора с близкого расстояния и скрылся.