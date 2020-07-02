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Полиция усилила меры безопасности в центре Киева из-за акции протеста

Полиция усилила меры безопасности в центре Киева из-за акции протеста

Киев  •  УНН

 • 15023 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Национальная полиция и Национальная гвардия усилили меры безопасности в центре Киева из-за акции протеста. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Сообщается, что сегодня возле нескольких зданий органов государственной власти в центре столицы представители одной из политических партий анонсировали проведение акции с массовым участием граждан. Следовательно, правоохранители усилили меры безопасности в местах проведения мероприятий.

"Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на усиленное дежурство. Полицейские будут проводить с участниками акции превентивные меры и профилактические разъяснительные беседы с целью недопущения любых правонарушений", - говорится в сообщении.

Также правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий с просьбой соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.

Отметим, вероятно, речь идет об акции "Нет - реваншу антиукраинских сил", которая начнется на Софийской площади.

Напомним, в центре Киева провели акцию "Руки прочь от закона о языке".

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