Поліція посилила заходи безпеки у центрі Києва через акцію протесту
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Національна поліція та Національна гвардія посилили заходи безпеки у центрі Києва через акцію протесту. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу поліції Києва.
Повідомляється, що сьогодні біля кількох будівель органів державної влади у центрі столиці представники однієї з політичних партій анонсували проведення акції за масової участі громадян. Відтак, правоохоронці посилили заходи безпеки у місцях проведення заходів.
"Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на посилене чергування. Поліцейські проводитимуть з учасниками акції превентивні заходи та профілактично-роз’яснювальні бесіди з метою недопущення будь-яких правопорушень", - йдеться у повідомленні.
Також правоохоронці звертаються до організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконання ними службових обов’язків.
Зазначимо, ймовірно, мова йде про акцію "Ні - реваншу антиукраїнських сил", яка розпочнеться на Софійській площі.
Нагадаємо, у центрі Києва провели акцію "Руки геть від закону про мову".