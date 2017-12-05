Полиция усилила охрану порядка в центре Киева

"Охрану правопорядка усиленно из-за массовых акций граждан", - отметили в полиции, не уточнив одновременно количество полицейских, которые участвуют в охране порядка.

Как сообщал УНН, на улице Трехсвятительской в Киеве, где заблокирован автомобиль правоохранителей с задержанным экс-руководителем Одесской ОГА Саакашвили, строят баррикады.

Напомним, СБУ официально подтвердила задержание М.Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.256 Уголовного кодекса Украины.