Поліція посилила охорону порядку в центрі Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У центрі Києва посилила охорону правопорядку через масові акції громадян. Про це УНН повідомили у столичній поліції.
“Охорону правопорядку посилено через масові акції громадян”, — зазначили у поліції, не уточнивши водночас, яка кількість поліцейських бере участь в охороні порядку.
Як повідомляв УНН, на вулиці Трьохсвятительській у Києві, де заблокований автомобіль правоохоронців із затриманим екс-керівником Одеської ОДА Міхеілом Саакашвілі, зводять барикади.
Нагадаємо, СБУ офіційно підтвердила затримання М.Саакашвілі у рамках кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст.256 Кримінального кодексу України.