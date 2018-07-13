Полиция начала расследование вчерашних инцидентов в квартале Кабмина
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. По факту дорожного происшествия и хулиганских действий в правительственном квартале столицы начаты уголовные производства. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Киеве, передает УНН.
“Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается”, - говорится в сообщении.
Как отмечается, в результате происшествия один из участников инцидента получил травму ноги, ему оказана квалифицированная медицинская помощь. Также установлено и задержано лицо, которое повредило автомобиль.
Напомним, 12 июля в Печерское управление полиции поступило сообщение, что на пересечении улиц Институтская и Садовая во время блокирования движения автомобилей активист получил травму ноги, а другие митингующие повредили стекло иномарки. Для документирования события на место выехала следственно-оперативная группа полиции.
Предварительно установлено, что движение машины “Тойота Ленд Крузер” заблокировали несколько десятков человек. Они совершали хулиганские действия и разбили заднее стекло иномарки. В результате один из мужчин получил травму ноги, после чего его доставили в больницу.
Также правоохранители установили личность активиста, которого обоснованно подозревают в повреждении автомобиля. Это — житель Киева, 1991 года рождения. Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.