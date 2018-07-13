Поліція почала розслідування учорашніх інцидентів в урядовому кварталі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. За фактом дорожньої пригоди та хуліганських дій в урядовому кварталі столиці розпочаті кримінальні провадження. Про це повідомила прес-служба Національної поліції у м.Києві, передає УНН.
“Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) та ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, внаслідок події один із учасників інциденту отримав травму ноги, йому надана кваліфікована медична допомога. Також встановлена та затримана особа, яка пошкодила автомобіль.
Нагадаємо, 12 липня до Печерського управління поліції надійшло повідомлення, що на перетині вулиць Інститутська та Садова під час блокування руху автомобілів активіст отримав травму ноги, а інші мітингувальники пошкодили скло іномарки. Для документування події на місце виїхала слідчо-оперативна група поліції.
Попередньо встановлено, що рух машини “Тойота Ленд Крузер” заблокували кілька десятків осіб. Вони чинили хуліганські дії та розбили заднє скло іномарки. У результаті один із чоловіків отримав травму ноги, після чого його доставили до лікарні.
Також правоохоронці встановили особу активіста, якого обґрунтовано підозрюють у пошкодженні автомобіля. Це — мешканець Києва, 1991 року народження. Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.