Полиция Парижа применила слезоточивый газ против хулиганов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Во Франции полиция применила слезоточивый газ, чтобы усмирить хулиганов, которые попытались разгромить витрины магазинов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал BFM.
Группа хулиганов, примкнула к празднованию победы на ЧМ-2018, забросала камнями витрины магазинов на Елисейских полях недалеко от Триумфальной арки. Полиция вынуждена была применить слезоточивый газ против злоумышленников, которые хотели опустошить запасы вина и шампанского в супермаркете Publicis.
Мелкие инциденты были зафиксированы и в других местах вокруг Триумфальной арки. На площади Согласия, у подножия Елисейских полей, праздник протекает спокойно.
Напомним, команда Франции в воскресенье со счетом 4:2 обыграла сборную Хорватии в финале чемпионата мира. Французы вдруг стали победителями мирового первенства.