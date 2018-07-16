Полиция Парижа применила слезоточивый газ против хулиганов

Группа хулиганов, примкнула к празднованию победы на ЧМ-2018, забросала камнями витрины магазинов на Елисейских полях недалеко от Триумфальной арки. Полиция вынуждена была применить слезоточивый газ против злоумышленников, которые хотели опустошить запасы вина и шампанского в супермаркете Publicis.

Мелкие инциденты были зафиксированы и в других местах вокруг Триумфальной арки. На площади Согласия, у подножия Елисейских полей, праздник протекает спокойно.

Напомним, команда Франции в воскресенье со счетом 4:2 обыграла сборную Хорватии в финале чемпионата мира. Французы вдруг стали победителями мирового первенства.