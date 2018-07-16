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Поліція Парижа застосувала сльозогінний газ проти хуліганів

Поліція Парижа застосувала сльозогінний газ проти хуліганів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. У Франції поліція застосувала сльозогінний газ, щоб втихомирити хуліганів, які спробували розгромити вітрини магазинів. Про це повідомляє УНН зі посиланням на телеканал BFM.

Група хуліганів, що примкнула до святкування перемоги на ЧС-2018, закидала камінням вітрини магазинів на Єлисейських полях недалеко від Тріумфальної арки. Поліція змушена була застосувати сльозогінний газ проти зловмисників, які хотіли спустошити запаси вина і шампанського в супермаркеті Publicis.

Дрібні інциденти були зафіксовані і в інших місцях навколо Тріумфальної арки. На площі Згоди, біля підніжжя Єлисейських полів, свято протікає спокійно.

Нагадаємо, команда Франції в неділю з рахунком 4:2 обіграла збірну Хорватії в фіналі чемпіонату світу. Французи вдруге стали переможцями світової першості.

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