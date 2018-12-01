Полиция Нигерии убила более сотни человек во время спецоперации

"Общая оперативная группа в четверг "отразила атакующие засады со стороны вооруженных бандитов" в Маганг-Форе в штате Замфара и "в результате этого погибли ста четырех бандитов. Да, именно 104 бандита, а не гражданские лица, - вооруженные бандиты, которые терроризировали и убивали невинных людей", - сообщило агентство со ссылкой на заявление полиции.

При этом сообщается, что с начала месяца в штат Замфара были направлены более тысячи полицейских для подавления всплеска преступности. С тех пор 85 человек были арестованы в связи с обвинением в похищении людей и угоне скота.

Представитель Amnesty International Нигерии Иса Сануси заявила, что трудно оценить успех операций по безопасности в этом регионе. "Во многих случаях заявления агентств безопасности полностью противоречат ситуации на местах в штате Замфара", - сказал сануз.

В конце сентября в территориальных водах Нигерии пираты похитили 12 членов экипажа швейцарского торгового судна MV Glarus.