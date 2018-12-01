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Поліція Нігерії вбила більше сотні чоловік під час спецоперації

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. В Нігерії під час поліцейської операції правоохоронці вбили понад сто чоловік, яких називає "озброєними бандитами". Про це повідомляє агентство AFP, передає УНН.

"Спільна оперативна група в четвер "відбила атакуючі засідки з боку збройних бандитів" у Маганг-Форе в штаті Замфара і "в результаті цього загинули сто чотири бандити. Так, саме 104 бандити, а не цивільні особи, - озброєні бандити, які тероризували та вбивали невинних людей", - повідомило агентство з посиланням на заяву поліції.

При цьому повідомляється, що з початку місяця в штат Замфара були направлені понад тисячу поліцейських для придушення сплеску злочинності. З того часу 85 чоловік були заарештовані у зв'язку зі звинуваченням викраденням людей та викраденням худоби.

Представник Amnesty International Нігерії Іса Санусі заявила, що важко оцінити успіх операцій з безпеки в цьому регіоні. "У багатьох випадках заяви агенцій безпеки цілком суперечать ситуації на місцях в штаті Замфара", - сказав Санузі.

Нагадаємо, наприкінці вересня у територіальних водах Нігерії пірати викрали 12 членів екіпажу швейцарського торгового судна MV Glarus.

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