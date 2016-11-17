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Полиция в Винницкой области разоблачила злоумышленников, которые заставляли попрошайничать инвалида

Полиция в Винницкой области разоблачила злоумышленников, которые заставляли попрошайничать инвалида

Киев • УНН

 • 6860 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Полиция в Винницкой области разоблачила двух женщин и мужчину, которые в течение двух лет заставляли 60-летнего инвалида заниматься попрошайничеством. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Винницкой области.

В полицию поступила информация, что трое жителей Жмеринского района незаконно удерживают инвалида и заставляют его заниматься попрошайничеством. Мужчина с ампутированной ногой в общественных местах просил милостыню у прохожих. Чтобы он никому не пожаловался, за пострадавшим постоянно наблюдала несовершеннолетняя дочь организатора такого заработка.

В течение двух лет пострадавший зарабатывал ежедневно от 200 до 600 гривен в общественных местах в нескольких областях Украины. Все его деньги забирали злоумышленники.

Правоохранители задержали 28-летнюю организатора незаконного бизнеса. Во время проведения санкционированного обыска в ее доме, расположенном в одном из сел Жмеринского района, полицейские изъяли документы пострадавшего.

Как стало известно, пострадавший и злоумышленники познакомились два года назад в Виннице на рынке. Правонарушители забрали у инвалида документы и заставили работать на себя попрошайничеством. Злоумышленники силой не позволяли инвалиду вернуться в интернат. Даже при любой попытке заговорить с посторонними людьми мужчину били.

Следователи открыли уголовные производства по ч.3 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) и ч.2 ст. 304 УК Украины (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) УК Украины.

Злоумышленникам грозит наказание до 15 лет лишения свободы. Организатору такого заработка объявили о подозрении. Судом ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

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