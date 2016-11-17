Поліція на Вінниччині викрила зловмисників, які змушували жебракувати інваліда
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Поліція на Вінниччині викрила двох жінок та чоловіка, які протягом двох років змушували 60-річного інваліда займатися жебрацтвом. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Вінницької області.
До поліції надійшла інформація, що троє жителів Жмеринського району незаконно утримують інваліда та змушують його займатися жебрацтвом. Чоловік з ампутованою ногою у громадських місцях просив милостиню у перехожих. Щоб він нікому не поскаржився, за постраждалим постійно спостерігала неповнолітня дочка організаторки такого заробітку.
Протягом двох років постраждалий заробляв щодня від 200 до 600 гривень у громадських місцях у кількох областях України. Усі його гроші забирали зловмисники.
Правоохоронці затримали 28-річну організаторку незаконного бізнесу. Під час проведення санкціонованого обшуку у її будинку, розташованому в одному з сіл Жмеринського району, поліцейські вилучили документи постраждалого.
Як стало відомо, постраждалий і зловмисники познайомились два роки тому у Вінниці на ринку. Правопорушники забрали у інваліда документи та змусили працювати на себе жебрацтвом. Зловмисники силою не дозволяли інваліду повернутися до інтернату. Навіть за будь-яку спробу заговорити зі сторонніми людьми, чоловіка били.
Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.3 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) та ч.2 ст. 304 КК України (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність) КК України.
Зловмисникам загрожує покарання до 15 років позбавлення волі. Організаторці такого заробітку оголошено про підозру. Судом їй обрана міра запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.