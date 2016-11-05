Полиция на Херсонщине во время осмотра обнаружила боеприпасы в авто
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Херсонской области полицейские обнаружили в авто патроны. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области.
Работники полиции остановили автомобиль "Nissan Almera" за нарушение Правил дорожного движения на стационарном посту "Пассат" на 11 км автодороги Херсон - Джанкой - Феодосия - Керчь.
Как сообщил начальник отдела обеспечения безопасности дорожного движения УПД ГУНП в Херсонской области Виталий Боднарук, иномарка двигалась вне населенного пункта без включенных дневных ходовых огней и ближнего света фар. Во время проверки документов и визуального осмотра салона автомобиля, полицейские обнаружили патроны.
По словам 32-летнего водителя, он собирал грибы в лесу и нашел патроны. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Алешковского отделение полиции, которая изъяла 29 патронов калибром 5,45 мм. Патроны направлены на экспертизу.
Открытое уголовное производство по ч. 1 ст.263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».