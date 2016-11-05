Поліція на Херсонщині під час огляду виявила набої в авто
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 5 листопада. УНН. На Херсонщині поліцейські виявили в авто патрони. Про це повідомили УНН у відділі комунікації поліції Херсонської області.
Працівники поліції зупинили автомобіль “Nissan Almera” за порушення Правил дорожнього руху на стаціонарному посту “Пасат”, що на 11 км автодороги Херсон — Джанкой — Феодосія — Керч.
Як повідомив начальник відділу забезпечення безпеки дорожнього руху УПД ГУНП в Херсонській області Віталій Боднарук, іномарка рухалася поза населеним пунктом без ввімкнених денних ходових вогнів та ближнього світла фар. Під час перевірки документів та візуального огляду салону автомобіля, поліцейські виявили набої.
Зі слів 32-річного водія, він збирав гриби у лісі та знайшов набої. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Олешківського відділення поліції, яка вилучила 29 патронів калібром 5,45 мм. Набої направлені на експертизу.
Відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст.263 Кримінального кодексу України “Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами”.