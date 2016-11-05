Полиция в Донецкой области провела обучающий штурм дома, где "залег" злоумышленник

Как сообщили в пресс-службе, спецбатальон задействуется на рискованные спецоперации, в том числе в населенных пунктах на линии разграничения, поэтому уровень подготовки должен быть высоким. Усиленные тренировки, что начались по приказу генерала, продолжаются.

"... Перед бойцами стояла задача обезоружить преступника с взрывчаткой и задержать нарушителя, который скрывается в доме. В обоих случаях счет идет на минуты, ведь от скоординированности и профессионализма полицейских зависят судьбы окружающих и жизни напарников. Главное в элементах штурмовых действий - работа в группе. Полуразвалившееся сооружение и альпинистское снаряжение для преодоления 16-метровой высоты - кажется кадры из очередного боевика, и условия, приближенные к реальным. Правоохранители шаг за шагом проходят препятствия и справляются с задачей ", - говорится в сообщении.

Правоохранители также отметили, что батальон создан из добровольцев и расформированного подразделения судебной милиции "Грифон", которые ранее сопровождали задержанных на судебные процессы и выполняли функции охраны судебных органов. Сегодня это боевая единица полиции Донецкой области, штурмовая группа, которую готовят к выполнению рискованных спецопераций в зоне проведения АТО.

План спецподготовки разработан с учетом местности, где проводится антитеррористическая операция.