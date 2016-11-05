Поліція на Донеччині провела навчальний штурм будинку, де “заліг” зловмисник
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 5 листопада. УНН. Сьогодні очільник поліції Донеччини побував на тренуваннях спецпризначенців. Бійці відпрацьовували алгоритм затримання озброєних злочинців, а також штурму будинку, де “заліг” порушник, передає УНН із посиланням на прес-службу ГУ НП у Донецькій області.
Як повідомили у прес-службі, спецбатальйон задіється на ризиковані спецоперації, в тому числі у населених пунктах на лінії розмежування, тому рівень підготовки має бути високим. Посилені тренування, що розпочалися за наказом генерала, тривають.
“...перед бійцями стояло завдання обеззброїти злочинця з вибухівкою та затримати порушника, який переховується в будинку. В обох випадках рахунок йде на хвилини, адже від скоординованості та професіоналізму поліцейських залежать долі оточуючих та життя напарників. Головне в елементах штурмових дій — робота в групі. Напіврозвалена споруда та альпіністське спорядження для подолання 16-метрової висоти — здається кадри з чергового бойовика, та умови, наближені до реальних. Правоохоронці крок за кроком проходять перешкоди та справляються з завданням”, — йдеться у повдіомленні.
Правоохоронці також наголосили, що батальйон створено з добровольців та розформованого підрозділу судової міліції “Грифон”, які раніше супроводжували затриманих на судові процеси і виконували функції охорони судових установ. Сьогодні це бойова одиниця поліції Донеччини, штурмова група, яку готують до виконання ризикованих спецоперацій у зоні проведення АТО.
План спецпідготовки розроблений з урахуванням місцевості, де проводиться антитерористична операція.