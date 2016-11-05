Поліція на Донеччині провела навчальний штурм будинку, де “заліг” зловмисник

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 22402 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 45310 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 67629 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 138100 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 201224 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 191121 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211733 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196940 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152340 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153121 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
3.4 м/с
90 %
751 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

2 квітня, 15:57 • 54778 перегляди

Щоб путін знову не спробував захопити ані квадратного кілометра: Рютте про встановення тривалого миру в Україні

2 квітня, 16:30 • 24666 перегляди

Удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла до 14, серед них двоє дітей

2 квітня, 16:44 • 22360 перегляди

Окупанти відмовляються евакуювати своїх поранених у Запорізькій області - "Атеш"

2 квітня, 17:10 • 25935 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

2 квітня, 17:14 • 33581 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 480021 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 316829 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 379028 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 490826 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 735071 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 124109 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183714 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126500 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161352 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184536 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Поліція на Донеччині провела навчальний штурм будинку, де “заліг” зловмисник

Поліція на Донеччині провела навчальний штурм будинку, де “заліг” зловмисник

Київ • УНН

 • 14159 перегляди

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 5 листопада. УНН. Сьогодні очільник поліції Донеччини побував на тренуваннях спецпризначенців. Бійці відпрацьовували алгоритм затримання озброєних злочинців, а також штурму будинку, де “заліг” порушник, передає УНН із посиланням на прес-службу ГУ НП у Донецькій області.

Як повідомили у прес-службі, спецбатальйон задіється на ризиковані спецоперації, в тому числі у населених пунктах на лінії розмежування, тому рівень підготовки має бути високим. Посилені тренування, що розпочалися за наказом генерала, тривають.

“...перед бійцями стояло завдання обеззброїти злочинця з вибухівкою та затримати порушника, який переховується в будинку. В обох випадках рахунок йде на хвилини, адже від скоординованості та професіоналізму поліцейських залежать долі оточуючих та життя напарників. Головне в елементах штурмових дій — робота в групі. Напіврозвалена споруда та альпіністське спорядження для подолання 16-метрової висоти — здається кадри з чергового бойовика, та умови, наближені до реальних. Правоохоронці крок за кроком проходять перешкоди та справляються з завданням”, — йдеться у повдіомленні.

Правоохоронці також наголосили, що батальйон створено з добровольців та розформованого підрозділу судової міліції “Грифон”, які раніше супроводжували затриманих на судові процеси і виконували функції охорони судових установ. Сьогодні це бойова одиниця поліції Донеччини, штурмова група, яку готують до виконання ризикованих спецоперацій у зоні проведення АТО.

План спецпідготовки розроблений з урахуванням місцевості, де проводиться антитерористична операція.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НППодії
Bitcoin
$83,230.10
Золото
$3,174.69
Tesla
$280.94
Brent
$73.02
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,820.52