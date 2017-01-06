Полиция Москвы проверяет видео со стрельбой в центре города
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Полиция Москвы проводит проверку после появления в Интернете видео, где человек стреляет в центре российской столицы. Об этом сообщает РИА "Новости", передает УНН.
На размещенном в сети записи видно, как человек достает из багажника автомат и несколько раз стреляет в воздух в центре Москвы.
Как сообщал УНН, 5 января несколько неизвестных открыли стрельбу на продовольственном рынке в курортном городе Акапулько в Мексике, в результате чего погибли шесть человек.