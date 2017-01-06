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Полиция Москвы проверяет видео со стрельбой в центре города

Полиция Москвы проверяет видео со стрельбой в центре города

Киев • УНН

 • 8610 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Полиция Москвы проводит проверку после появления в Интернете видео, где человек стреляет в центре российской столицы. Об этом сообщает РИА "Новости", передает УНН.

На размещенном в сети записи видно, как человек достает из багажника автомат и несколько раз стреляет в воздух в центре Москвы.

Как сообщал УНН, 5 января несколько неизвестных открыли стрельбу на продовольственном рынке в курортном городе Акапулько в Мексике, в результате чего погибли шесть человек.

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