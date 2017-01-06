Поліція Москви перевіряє відео зі стріляниною у центрі міста
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Поліція Москви проводить перевірку після появи в Інтернеті відео, де чоловік стріляє в центрі російської столиці. Про це повідомляє РІА “Новости”, передає УНН.
На розміщеному в мережі записі видно, як чоловік дістає з багажника автомат і кілька разів стріляє в повітря в центрі Москви.
Як повідомляв УНН, 5 січня кілька невідомих відкрили стрілянину на продовольчому ринку в курортному місті Акапулько в Мексиці, в результаті чого загинули шість осіб.