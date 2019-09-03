Полиция Крыма прекратила деятельность "воров в законе"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Крымская полиция задокументировала и пресекла деятельность преступной организации, которую контролировали "воры в законе". Об этом УНН сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.
Расследование продолжалось около года.
Злоумышленники контролировали преступные группы, а также преступников, которые находятся в местах лишения свободы. Задержанные в течение двух лет собрали 23 миллиона гривен для воровского "общака".
Полиция Крыма сотрудничала с работниками СБУ Херсонской области. Деятельность преступников задокументировали и пресекли. Преступникам инкриминируют статьи 255 (создание преступной организации), 189 (вымогательство) и 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.
"Члены преступной организации действовали на территории Автономной Республики Крым, а также Херсонской, Николаевской, Одесской и Запорожской областей. Документирование незаконной деятельности преступной организации длилось почти год. За это время удалось установить, что она работала под руководством так называемых воров в законе, - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в АР Крым и Севастополе Виталий Стрижак.
По данным полиции, полученные средства использовались для личных нужд "воров в законе", а также шли для обеспечения криминальных "авторитетов" сигаретами и алкоголем, и на приобретение мобильных телефонов. Кроме того, преступники организовывали преступные "сходки", осуществляли подкуп должностных лиц, нанимали адвокатов для членов преступной организации, а также проводили акции по дискредитации правоохранительных органов Украины.
"Следователи уже установили, что так называемым куратором Юга Украины был житель Одессы, "вор в законе" по прозвищу "Шарик". Херсонское "звено" преступной организации возглавлял лидер регионального преступной среды. В его обязанности входил контроль за наполнением "общака". Средства поступали как от отдельных преступников, так и от организованных преступных групп. Эти деньги - это добыча от мошеннических действий, краж, угонов, нелегальных перевозок в Крым. Так, в течение двух лет сумма "взносов" составила 23 миллиона гривен", - отметил руководитель Крымской полиции.
Сейчас следователи в рамках уголовного производства объявили подозрение четырем фигурантам. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, банду разоблачили в начале августа этого года.