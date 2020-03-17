Полиция будет следить за выполнением ограничительных мер во время карантина в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Киевская полиция будет обеспечивать выполнение ограничительных мер во время карантина в Киеве к улучшению эпидемической ситуации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киеве.
"К улучшению эпидемической ситуации, произошедшей из-за распространения коронавируса в мире, мы должны обеспечить выполнение ограничительных мер, введенных в Киеве. В течение карантинного срока совместно с органами власти мы будем постоянно проверять соблюдение требований со стороны торговых и развлекательных центров, театров, кинотеатров и т.д. В случае выявления нарушений будут приниматься меры, направленные на привлечение виновных к ответственности: административной или уголовной", - сказал начальник главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.
Он добавил, что создали рабочие группы, в которые входят сотрудники полиции и Госпродпотребслужбы, которые будут выявлять нарушения, а также вести разъяснительную и профилактическую работу среди населения.
В частности, получить наказание можно по статье 42 Кодекса Украины об административных правонарушениях - нарушение санитарных норм, что влечет за собой наложение штрафа в размере от 1 до 12 необлагаемых минимумов доходов граждан, и для должностных лиц - от 6 до 25 необлагаемых минимумов доходов граждан.
"Согласно ст. 325 Уголовного кодекса Украины, за нарушение правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний, предусмотрено наказание в виде штрафа до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет", - сообщили в отделе коммуникации.
Также получить наказание можно по распространению ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка, согласно ст. 173-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Это влечет за собой наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 1 месяца с отчислением 20% заработка.
Напомним, в Минздраве рассказали, как будут контролировать количество людей в транспорте.