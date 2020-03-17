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Поліція буде слідкувати за виконанням обмежувальних заходів під час карантину в Києві

Поліція буде слідкувати за виконанням обмежувальних заходів під час карантину в Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Київська поліція забезпечуватиме виконання обмежувальних заходів під час карантину у Києві до покращення епідемічної ситуації. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в Києві.

"До покращення епідемічної ситуації, що сталася через поширення коронавірусу у світі, ми повинні забезпечити виконання обмежувальних заходів, запроваджених у Києві. Протягом карантинного строку спільно з органами влади ми будемо постійно перевіряти дотримання вимог з боку торговельних і розважальних центрів, театрів, кінотеатрів тощо. У разі виявлення порушень вживатимуться заходи, спрямовані на притягнення винних до відповідальності: адміністративної чи кримінальної", - сказав начальник головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Він додав, що створили робочі групи, у які входять співробітники поліції та Держпродспоживслужби, які будуть виявляти порушення, а також вести роз’яснювальну та профілактичну роботу серед населення.

Зокрема, отримати покарання можна за статтею 42 Кодексу України про адміністративні правопорушення - порушення санітарних норм, що тягне за собою накладання штрафу у розмірі від 1 до 12 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і для посадових осіб - від 6 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

“Відповідно до ст. 325 Кримінального кодексу України, за порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, передбачено покарання у вигляді штрафу до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років", - повідомили у відділі комунікації.

Також отримати покарання можна за поширювання неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку, згідно ст. 173-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це тягне за собою накладення штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 1 місяця з відрахуванням 20% заробітку.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, як контролюватимуть кількість людей у транспорті.

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