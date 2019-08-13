Полиция арестовала почти 150 человек во время протестов в Гонконге
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. За последние несколько дней протестов в Гонконге полиция арестовала 149 человек. Об этом заявил заместитель комиссара полиции Гонконга Тан Пин-Чен, сообщает УНН со ссылкой на China Daily.
"Радикалы и дальше творят беззаконие, акты насилия по всему Гонконгу, подвергая жизни жителей опасности", - подчеркнул Пин-Чен.
149 человек были арестованы с 9 по 12 августа, им предъявлены подозрения в незаконном собрании, препятствовании работе и нападениях на полицейских, владении оружием и опасными предметами.
111 из задержанных - мужчины и 38 - женщины в возрасте от 15 до 53 лет.
Напомним, воздушное сообщение с международным аэропортом Гонконга, на территории которого демонстранты устроили протестную акцию, которая привела к отмене сотен рейсов, восстановлено.