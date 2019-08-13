Поліція арештувала майже 150 осіб під час протестів у Гонконзі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. За останні кілька днів протестів у Гонконзі поліція заарештувала 149 осіб. Про це заявив заступник комісара поліції Гонконгу Тан Пін-Чен, повідомляє УНН з посиланням на China Daily.
"Радикали і далі чинять беззаконня, акти насильства по всьому Гонконгу, піддаючи життя жителів небезпеці", - наголосив Пін-Чен.
149 осіб були заарештовані з 9 по 12 серпня, їм висунуто підозри у незаконних зборах, перешкоді роботі та нападах на поліцейських, володінні зброєю та небезпечними предметами.
111 із затриманих - чоловіки і 38 - жінки у віці від 15 до 53 років.
Нагадаємо, повітряне сполучення з міжнародним аеропортом Гонконгу, на території якого демонстранти влаштували протестну акцію, яка призвела до скасування сотень рейсів, відновлено.