Полицейский в Кривом Озере наступал на горло потерпевшему - следствие

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 29 декабря. УНН. Во время досудебного заседания стало известно, что полицейские в Кривом Озере в Николаевской области по прибытию на место преступления наносили потерпевшему Цукерману О.Б. телесные повреждения до того, как надели наручники, а также во время этого процесса. Об этом во время пресс-конференции заявил заместитель прокурора Николаевской области Степан Божило, передает корреспондент УНН.