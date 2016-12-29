Полицейский в Кривом Озере наступал на горло потерпевшему - следствие
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 29 декабря. УНН. Во время досудебного заседания стало известно, что полицейские в Кривом Озере в Николаевской области по прибытию на место преступления наносили потерпевшему Цукерману О.Б. телесные повреждения до того, как надели наручники, а также во время этого процесса. Об этом во время пресс-конференции заявил заместитель прокурора Николаевской области Степан Божило, передает корреспондент УНН.
По словам С.Божило, один из полицейских, который участвовал в задержании гражданина Цукермана О.Б., проявил дерзкий цинизм. Он наступал ногой на горло потерпевшему.
Также заместитель прокурора заявил, что один из полицейских был материально ответственным лицом, который отвечал за хранение оружия. Во время проверки была выявлена недостача определенного количества оружия. В настоящее время по данному факту проводится отдельная проверка.
Сейчас обвинительный акт по этому делу направлен в суд и государственный обвинитель будет требовать для обвиняемых максимальное наказание.
Напомним, 24 августа 2016 года около 3:30 сотрудники Кривоозерского ОП Врадиевского ОП ГУ НП Украины в Николаевской области на ул. Некрасова в с. Кривое Озеро превысили служебные полномочия и нанесли гражданину Цукерману О.Б. телесные повреждения, от которых последний погиб.
15 ноября 2016 года четвертому подозреваемому Р.Богачу сообщено о подозрении в совершении указанного преступления.
Постановлением следственного судьи Центрального районного суда г. Николаева от 16 ноября 2016 года отказано в ходатайстве следователю прокуратуры Николаевской области о содержании под стражей Р.Богача и применено к нему круглосуточный домашний арест.
Однако апелляционный суд смягчил домашний арест для Р.Богача, и он должен не покидать свою квартиру с 22:00 до 07:00 часов следующего дня до 25.12.2016 года, возложив на него обязанности являться по каждому требованию следователя, прокурора и суда.