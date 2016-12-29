Поліцейський у Кривому Озері наступав на горло потерпілому - слідство

МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 29 грудня. УНН. Під час досудового засідання стало відомо, що поліцейські у Кривому Озері на Миколаївщині по прибуттю на місце злочину наносили потерпілому Цукермана О.Б. тілесні ушкодження до того, як надягли кайданки, а також під час цього процесу. Про це під час прес-конференції заявив заступник прокурора Миколаївської області Степан Божило, передає кореспондент УНН.