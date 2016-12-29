Поліцейський у Кривому Озері наступав на горло потерпілому - слідство
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 29 грудня. УНН. Під час досудового засідання стало відомо, що поліцейські у Кривому Озері на Миколаївщині по прибуттю на місце злочину наносили потерпілому Цукермана О.Б. тілесні ушкодження до того, як надягли кайданки, а також під час цього процесу. Про це під час прес-конференції заявив заступник прокурора Миколаївської області Степан Божило, передає кореспондент УНН.
Зі слів С.Божило, один з поліцейських, який брав участь у затриманні громадянина Цукермана О.Б., проявив зухвалий цинізм. Він наступав ногою на горло потерпілому.
Також заступник прокурора заявив, що один із поліцейських був матеріально-відповідальною особою, яка відповідала за збереження зброї. Під час перевірки була виявлена нестача певної кількості зброї. На цей час за цим фактом проводиться окрема перевірка.
Зараз обвинувальний акт у цій справі скерований до суду і державний обвинувачувач буде вимагати для обвинувачених максимальне покарання.
Нагадаємо, 24 серпня 2016 року близько 3:30 працівники Кривоозерського ВП Врадіївського ВП ГУ НП України в Миколаївської області на вул. Некрасова у смт. Криве Озеро перевищили службові повноваження і завдали громадянинові Цукерману О.Б. тілесні ушкодження, від яких останній загинув.
15 листопада 2016 року четвертому підозрюваному Р.Богачу повідомлено про підозру в вчиненні вказаного злочину.
Ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва від 16 листопада 2016 року відмовлено в клопотанні слідчому прокуратури Миколаївської області про тримання під вартою Р.Богача і застосовано щодо нього цілодобовий домашній арешт.
Однак апеляційний суд пом’якшив домашній арешт для Р.Богача, і він поивнен не покидати своє помешкання з 22:00 до 07:00 години наступного дня до 25.12.2016 року, поклавши на нього обов’язки прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора та суду.