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Поліцейський у Кривому Озері наступав на горло потерпілому - слідство

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МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 29 грудня. УНН. Під час досудового засідання стало відомо, що поліцейські у Кривому Озері на Миколаївщині по прибуттю на місце злочину наносили потерпілому Цукермана О.Б. тілесні ушкодження до того, як надягли кайданки, а також під час цього процесу. Про це під час прес-конференції заявив заступник прокурора Миколаївської області Степан Божило, передає кореспондент УНН.

Зі слів С.Божило, один з поліцейських, який брав участь у затриманні громадянина Цукермана О.Б., проявив зухвалий цинізм. Він наступав ногою на горло потерпілому.

Також заступник прокурора заявив, що один із поліцейських був матеріально-відповідальною особою, яка відповідала за збереження зброї. Під час перевірки була виявлена нестача певної кількості зброї. На цей час за цим фактом проводиться окрема перевірка.

Зараз обвинувальний акт у цій справі скерований до суду і державний обвинувачувач буде вимагати для обвинувачених максимальне покарання.

Нагадаємо, 24 серпня 2016 року близько 3:30 працівники Кривоозерського ВП Врадіївського ВП ГУ НП України в Миколаївської області на вул. Некрасова у смт. Криве Озеро перевищили службові повноваження і завдали громадянинові Цукерману О.Б. тілесні ушкодження, від яких останній загинув.

15 листопада 2016 року четвертому підозрюваному Р.Богачу повідомлено про підозру в вчиненні вказаного злочину.

Ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва від 16 листопада 2016 року відмовлено в клопотанні слідчому прокуратури Миколаївської області про тримання під вартою Р.Богача і застосовано щодо нього цілодобовий домашній арешт.

Однак апеляційний суд пом’якшив домашній арешт для Р.Богача, і він поивнен не покидати своє помешкання з 22:00 до 07:00 години наступного дня до 25.12.2016 року, поклавши на нього обов’язки прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора та суду.

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