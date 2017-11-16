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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 25205 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 44313 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 54218 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 58453 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 51999 просмотра

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11:14 • 94473 просмотра

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Полицейский избил ученика в Херсоне

Полицейский избил ученика в Херсоне

Киев  •  УНН

 • 12574 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 16 ноября. УНН. На территории строительного училища в Херсоне на ученика напал и избил полицейский. Об этом корреспонденту сообщили УНН преподаватели образовательного учреждения.

"Наш ученик просто проходил мимо. Ничего не объясняя, к нему подбежал человек и головой ударил в нос. Затем схватил за пальто и потянул", - рассказала корреспонденту заместитель директора по воспитательной работе Высшего профессионального училища № 2 Елена Суворова.

Как сообщили преподаватели, в момент нападения на территории их училища на стадионе тренировались полицейские. Двое проходили возле общежития. На полицейскую упал кроссовок. Ее коллега набросился с кулаками на парня, который стоял рядом.

Педагоги вызвали скорую и полицию. Также написали заявление в Управление патрульной полиции с требованием наказать полицейского. Там сейчас проводят внутреннюю проверку.

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В Отделе коммуникации ГУ НП Херсонской области корреспонденту подтвердили, что по данному факту проводится расследование. Открыто уголовное производство по ст. 125 УК "Умышленное легкое телесное повреждение".

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