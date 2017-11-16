Полицейский избил ученика в Херсоне

"Наш ученик просто проходил мимо. Ничего не объясняя, к нему подбежал человек и головой ударил в нос. Затем схватил за пальто и потянул", - рассказала корреспонденту заместитель директора по воспитательной работе Высшего профессионального училища № 2 Елена Суворова.

Как сообщили преподаватели, в момент нападения на территории их училища на стадионе тренировались полицейские. Двое проходили возле общежития. На полицейскую упал кроссовок. Ее коллега набросился с кулаками на парня, который стоял рядом.

Педагоги вызвали скорую и полицию. Также написали заявление в Управление патрульной полиции с требованием наказать полицейского. Там сейчас проводят внутреннюю проверку.

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В Отделе коммуникации ГУ НП Херсонской области корреспонденту подтвердили, что по данному факту проводится расследование. Открыто уголовное производство по ст. 125 УК "Умышленное легкое телесное повреждение".