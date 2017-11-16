Поліцейський побив учня у Херсоні

“Наш учень просто проходив повз. Нічого не пояснюючи, до нього підбіг чоловік та головою вдарив у ніс. Потім схопив за пальто і потягнув”, — розповіла кореспонденту заступник директора з виховної роботи Вищого професійного училища № 2 Олена Суворова.

Як повідомили викладачі, в момент нападу на території їх училища на стадіоні тренувались поліцейські. Двоє проходили біля гуртожитку. На поліцейську впав кросівок. Її колега накинувся з кулаками на хлопця, який стояв поруч.

Педагоги викликали швидку і поліцію. Також написали заяву до Управління патрульної поліції з вимогою покарати поліцейського. Там зараз проводять внутрішню перевірку.

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У Відділі комунікації ГУ НП Херсонщини кореспонденту УНН підтвердили, що по даному факту проводиться розслідування. Відкрито кримінальне провадження за ст.125 ККУ “Умисне легке тілесне ушкодження”.