Киевский полицейский стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

"Руслан Слюсаренко полицейский полка "Миротворец" завоевал первенство на открытом чемпионате мира по пауэрлифтингу GPC World Cup 2019, который на днях состоялся в Одессе. Наш спортсмен занял 1 место в весовой категории - 90, с результатом - 680 кг. По результатам соревнований - получил абсолютное первенство среди всех участников", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, правоохранитель получил звание "Мастера спорта международного класса" по пауэрлифтингу.

Напомним, полицейский из Днепра Святослав Цветков победил на мировых спортивных соревнованиях "IRONMAN", которые состоялись в Турции.