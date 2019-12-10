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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Киевский полицейский стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

Киевский полицейский стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

Киев  •  УНН

 • 7489 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Киевский полицейский полка "Миротворец" Руслан Слюсаренко стал чемпионом мира пауэрлифтингу во время турнира в Одессе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

"Руслан Слюсаренко полицейский полка "Миротворец" завоевал первенство на открытом чемпионате мира по пауэрлифтингу GPC World Cup 2019, который на днях состоялся в Одессе. Наш спортсмен занял 1 место в весовой категории - 90, с результатом - 680 кг. По результатам соревнований - получил абсолютное первенство среди всех участников", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, правоохранитель получил звание "Мастера спорта международного класса" по пауэрлифтингу.

Напомним, полицейский из Днепра Святослав Цветков победил на мировых спортивных соревнованиях "IRONMAN", которые состоялись в Турции.

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