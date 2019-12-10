Київський поліцейський став чемпіоном світу з пауерліфтингу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Київський поліцейський полку "Миротворець" Руслан Слюсаренко став чемпіоном світу пауерліфтингу під час турніру у Одесі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Київської області.
"Руслан Слюсаренко поліцейський полку "Миротворець" виборов першість на відкритому чемпіонаті світу з пауерліфтингу GPC World Cup 2019, який днями відбувся у Одесі. Наш спортсмен посів 1 місце у ваговій категорії – 90, з результатом – 680 кг. За результатами змагань – здобув абсолютну першість серед всіх учасників", - йдеться у повідомленні.
Разом з тим, правоохоронець отримав звання "Майстра спорту міжнародного класу" з пауерліфтингу.
Нагадаємо, поліцейський з Дніпра Святослав Цвєтков тріумфував на світових спортивних змаганнях "IRONMAN", які відбулися у Туреччині.