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Полицейский автомобиль попал в ДТП на трассе на Киев

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 октября. УНН. Полицейский автомобиль попал в ДТП на трассе Н-01 "Киев-Знаменка" в Киевской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГУНП в Киевской области.

Цитата:

"Сегодня около 13 часов на 47 километре автодороги Н-01 "Киев-Знаменка" произошло столкновение автомобиля Skoda Octavia и полицейского авто Renault Dokker", - сообщили в полиции.

Детали

Установлено, по данным полиции, водитель Skoda Octavia двигался в направлении Киева и, не отреагировав на требование красного и синего проблесковых маячков, допустил столкновение со служебным автомобилем Renault Dokker, который двигался в попутном направлении и выполнял маневр разворота.

Известно, что ни один из участников ДТП не получил телесных повреждений.

За несоблюдение правил дорожного движения на водителя автомобиля Skoda Octavia составлен административный материал по ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) и ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявило их для проверки, или в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Дополнение

Ранее патрульная полиция обнародовала статистику, согласно которой в январе-августе в Украине произошло 120 209 ДТП, что на 17,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 15 613 ДТП - с травмированными (-4,4%), в которых погибло 1914 человек (-9,1%) и 19 309 человек получили травмы (-5,3%).

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