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Поліцейський автомобіль потрапив у ДТП на трасі до Києва

Поліцейський автомобіль потрапив у ДТП на трасі до Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Поліцейський автомобіль потрапив у ДТП на трасі Н-01 "Київ-Знамянка" на Київщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ГУНП у Київській області.

Цитата:

"Сьогодні близько 13 години, на 47 кілометрі автодороги Н-01 "Київ-Знамянка" відбулося зіткнення автомобіля Skoda Octavia та поліцейського авто Renault Dokker", - повідомили у поліції.

Деталі

Встановлено, за даними поліції, що водій Skoda Octavia рухався в напрямку Києва та, не відреагувавши на вимогу червоного та синього проблискових маячків, допустив зіткнення із службовим автомобілем Renault Dokker, який рухався в попутньому напрямку та виконував маневр розвороту.

Відомо, що жоден із учасників ДТП не отримав тілесних ушкоджень.

За недотримання правил дорожнього руху на водія автомобіля Skoda Octavia складено адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) та ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки, або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Доповнення

Раніше патрульна поліція оприлюднила статистику, згідно з якою у січні-серпні в Україні сталося 120 209 ДТП, що на 17,8% більше, ніж за аналогічний період торік. З них 15 613 ДТП — з травмованими (-4,4%), у яких загинуло 1914 людей (-9,1%) та 19 309 людей отримали травми (-5,3%).

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