Полицейских-разбойников задержали правоохранители в Днепре
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Правоохранители Харьковской области задержали в Днепре полицейских, подозреваемых в разбое. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Правоохранители задержали 40-летнего подполковника полиции и 33-летнего майора полиции, которых подозревают в разбое.
В апреле прошлого года в милицию с заявлением об ограблении обратилась женщина, жительница Днепропетровской области. Она сообщила, что у нее украли более 1,4 млн долларов США и 150 тыс. евро, а также золотых изделий на общую сумму около 200 тыс. долл. США.
Уже через месяц полицейским удалось установить личности похитителей и их место нахождения. Двое братьев скрывались с похищенным в одном из райцентров области.
Правоохранители приехали в арендованного подозреваемыми жилья, провели арест. Однако потом забрали украденные ранее деньги и драгоценности себе, а злоумышленников отпустили. Угрожая мужчинам физической расправой, приказали немедленно исчезнуть - выехать за пределы Днепропетровской области и молчать.
Вчера, 6 апреля, следователи прокуратуры задержали обоих правоохранителей. Решается вопрос об избрании полицейским меры пресечения и отстранении их от занимаемых должностей.
Досудебное расследование продолжается.
Максимальная санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, преступники украли более полумиллиона гривен у пенсионера на Закарпатье.