Полицейских-разбойников задержали правоохранители в Днепре

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 58668 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106629 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164023 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120405 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118967 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113863 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105145 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107281 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103744 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156078 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Полицейских-разбойников задержали правоохранители в Днепре

Полицейских-разбойников задержали правоохранители в Днепре

Киев  •  УНН

 • 13469 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Правоохранители Харьковской области задержали в Днепре полицейских, подозреваемых в разбое. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Правоохранители задержали 40-летнего подполковника полиции и 33-летнего майора полиции, которых подозревают в разбое.

В апреле прошлого года в милицию с заявлением об ограблении обратилась женщина, жительница Днепропетровской области. Она сообщила, что у нее украли более 1,4 млн долларов США и 150 тыс. евро, а также золотых изделий на общую сумму около 200 тыс. долл. США.

Уже через месяц полицейским удалось установить личности похитителей и их место нахождения. Двое братьев скрывались с похищенным в одном из райцентров области.

Правоохранители приехали в арендованного подозреваемыми жилья, провели арест. Однако потом забрали украденные ранее деньги и драгоценности себе, а злоумышленников отпустили. Угрожая мужчинам физической расправой, приказали немедленно исчезнуть - выехать за пределы Днепропетровской области и молчать.

Вчера, 6 апреля, следователи прокуратуры задержали обоих правоохранителей. Решается вопрос об избрании полицейским меры пресечения и отстранении их от занимаемых должностей.

Досудебное расследование продолжается.

Максимальная санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, преступники украли более полумиллиона гривен у пенсионера на Закарпатье.

Украинские Национальные Новости

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