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Поліцейських-розбійників затримали правоохоронці у Дніпрі

Поліцейських-розбійників затримали правоохоронці у Дніпрі

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Правоохоронці Харківської області затримали у Дніпрі поліцейських, яких підозрюють в розбої. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.

Правоохоронці затримали 40-річного підполковника поліції та 33-річного майора поліції, яких підозрюють у розбої.

У квітні минулого року до правоохоронців з заявою про пограбування звернулася жінка, мешканка Дніпропетровської області. Вона повідомила, що у неї вкрали понад 1,4 млн доларів США та 150 тис. євро, а також золотих виробів на загальну суму близько 200 тис. дол. США.

Вже за місяць поліцейським вдалося встановити особи викрадачів та їх місце знаходження. Двоє братів переховувалися з викраденим в одному з райцентрів області.

Правоохоронці приїхали до орендованого підозрюваними житла, провели арешт. Однак потім забрали вкрадені раніше гроші та коштовності собі, а зловмисників відпустили. Погрожуючи чоловікам фізичною розправою, наказали негайно зникнути - виїхати за межі Дніпропетровщини і мовчати.

Вчора, 6 квітня, слідчі прокуратури затримали обох правоохоронців. Вирішується питання про обрання поліцейським запобіжного заходу та відсторонення їх від займаних посад.

Досудове розслідування триває.

Максимальна санкція статті передбачає 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, злочинці вкрали понад півмільйона гривень у пенсіонера на Закарпатті.

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