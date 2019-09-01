Полицейские нашли подростка в Хмельницкой области за сутки после исчезновения

"Как выяснили правоохранители, 14-летний житель Летичевского района поехал в Хмельницкий на музыкальный фестиваль, а родителей об этом не проинформировал. Сейчас с парнем все в порядке, его вернули домой", - говорится в сообщении.

Информация об исчезновении поступила в полицию 30 августа. Парень оставляет дом не впервые. Проверяя все возможные места, куда мог направиться юноша, 31 августа около 17:00 часов сотрудники полиции нашли несовершеннолетнего на музыкальном фестивале RESPUBLICA в Хмельницком.

"Сейчас несовершеннолетнего вернули родителям, с ними проведена профилактическая беседа о недопущении подобных случаев в будущем", - говорится в сообщении.

Напомним, в Одесской области разыскивается пропавшая без вести девушка 2003 года рождения.