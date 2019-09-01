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Поліцейські знайшли підлітка на Хмельниччині за добу після зникнення

Поліцейські знайшли підлітка на Хмельниччині за добу після зникнення

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Поліцейські впродовж доби знайшли зниклого 14-річного підлітка, який пішов з дому не попередивши батьків. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу поліції Хмельницької області.

"Як з’ясували правоохоронці, 14-річний мешканець Летичівського району поїхав до Хмельницького на музичний фестиваль, а батьків про це не проінформував. Наразі з хлопцем усе в порядку, його повернули додому", - йдеться в повідомленні.

Інформація про зникнення надійшла до поліції 30 серпня. Хлопець полишає дім невперше. Перевіряючи усі можливі місця, куди міг податись юнак, 31 серпня близько 17:00 години працівники поліції знайшли неповнолітнього на музичному фестивалі RESPUBLICA у Хмельницькому.

"Наразі неповнолітнього повернули батькам, з ними проведено профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Одеській області розшукується зникла безвісти дівчина 2003 року народження.

Українські Національні Новини

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