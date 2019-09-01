Поліцейські знайшли підлітка на Хмельниччині за добу після зникнення
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Поліцейські впродовж доби знайшли зниклого 14-річного підлітка, який пішов з дому не попередивши батьків. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу поліції Хмельницької області.
"Як з’ясували правоохоронці, 14-річний мешканець Летичівського району поїхав до Хмельницького на музичний фестиваль, а батьків про це не проінформував. Наразі з хлопцем усе в порядку, його повернули додому", - йдеться в повідомленні.
Інформація про зникнення надійшла до поліції 30 серпня. Хлопець полишає дім невперше. Перевіряючи усі можливі місця, куди міг податись юнак, 31 серпня близько 17:00 години працівники поліції знайшли неповнолітнього на музичному фестивалі RESPUBLICA у Хмельницькому.
"Наразі неповнолітнього повернули батькам, з ними проведено профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Одеській області розшукується зникла безвісти дівчина 2003 року народження.