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Полицейские задержали охранника "народных мэров" Славянска в Донецкой области

Полицейские задержали охранника "народных мэров" Славянска в Донецкой области

Киев • УНН

 • 8570 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Полицейские Донецкой области задержали охранника "народных мэров" Славянска. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

Установлено, что в 2014 году тогда еще 30-летний житель Славянска, не имея постоянного источника заработка и нормальной работы, решил присоединиться к бандформированиям. Мужчине выдали автомат, магазины к нему и "доверили" охрану захваченного здания СБУ на блокпосту вблизи него. Затем он перешел к охране городского совета, а дальше его еще повысили, мужчина стал телохранителем "народного мэра" Вячеслава Пономарева. Но на этом "посту" он пробыл недолго - уже вскоре сами террористы задержали "народного избранника", подозревая его в краже гуманитарной помощи.

Впоследствии его закрепили уже за новым "мэром" Владимиром Павленко, на которого тот работал до освобождения города от террористов.

В июле 2014 года, когда украинская армия освобождала город, он вместе со своим "мэром", всевозможными окольными путями бежал в Краматорск. Там встретился со своими старшими "боевыми товарищами", передал им свое оружие и поехал в Донецк, а в впоследствии переехал в прифронтовой Мариуполь.

Сейчас злоумышленник задержан, ему уже объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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