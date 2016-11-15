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Поліцейські затримали охоронця "народних мерів" Слов'янська на Донеччині

Поліцейські затримали охоронця "народних мерів" Слов'янська на Донеччині

Київ • УНН

 • 8571 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Поліцейські Донеччини затримали охоронця “народних мерів” Слов’янська. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Донецької області.

Встановлено, що у 2014 році тоді ще 30-річний житель Слов’янська, не маючи постійного джерела заробітку та нормальної роботи, вирішив приєднатися до бандформувань. Чоловікові видали автомат, магазини до нього та “довірили” охорону захопленої будівлі СБУ на блокпості поблизу неї. Потім він перейшов до охорони міської ради, а далі його ще підвищили, чоловік став особистим охоронцем “народного мера” В'ячеслава Пономарьова. Але на цій “посаді” він пробув недовго — вже незабаром самі ж терористи затримали “народного обранця”, підозрюючи його у крадіжках гуманітарної допомоги.

Згодом його закріпили вже за новим “мером” Володимиром Павленком, на якого той працював до звільнення міста від терористів.

У липні 2014 року, коли українська армія звільняла місто, він разом зі своїм “мером”, усілякими обхідними дорогами втік до Краматорська. Там зустрівся зі своїми старшими “бойовими товаришами”, передав їм свою зброю та поїхав до Донецька, а згодом переїхав до прифронтового Маріуполя.

Наразі зловмисник затриманий, йому вже оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч.2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

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