Политолог: содержание электронной деклараций украинских чиновников не станет фактором для социальной дестабилизации

"Декларации действительно стали определенным шоком, даже не декларации как таковые, а содержание и детали - огромные суммы наличности, кого-то поразили аксессуары, роскошь. Но, на мой взгляд, это все же не станет фактором социальной дестабилизации, потому что это не трогает непосредственные естественные интересы большинства людей", - отметил он.

Как сообщал УНН, неуместные шутки в электронных декларациях гораздо больше миллионных состояний поразили председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталью Корчак.