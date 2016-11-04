Политолог: содержание электронной деклараций украинских чиновников не станет фактором для социальной дестабилизации
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Содержание е-деклараций украинских чиновников стал определенным шоком для общества, но это не станет фактором для дестабилизации. Об этом в эфире "5 канала" заявил глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, передает УНН.
"Декларации действительно стали определенным шоком, даже не декларации как таковые, а содержание и детали - огромные суммы наличности, кого-то поразили аксессуары, роскошь. Но, на мой взгляд, это все же не станет фактором социальной дестабилизации, потому что это не трогает непосредственные естественные интересы большинства людей", - отметил он.
Как сообщал УНН, неуместные шутки в электронных декларациях гораздо больше миллионных состояний поразили председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталью Корчак.