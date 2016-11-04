Політолог: зміст е-декларацій українських посадовців не стане чинником для соціальної дестабілізації
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Зміст е-декларацій українських можновладців став певним шоком для суспільства, але це не стане чинником для дестабілізації. Про це в ефірі “5 каналу” заявив голова правління Центру прикладних політичних досліджень “Пента” Володимир Фесенко, передає УНН.
“Декларації дійсно стали певним шоком, навіть не декларації як такі, а зміст і деталі — величезні суми готівки, когось там вразили аксесуари, розкіш. Але, на мій погляд, це все ж таки не стане чинником соціальної дестабілізації, тому що це не чіпає безпосередні природні інтереси більшості людей”, — зазначив він.
Як повідомляв УНН, недоречні жарти народних обранців у електронних деклараціях набагато більше за мільйонні статки вразили голову Національного агентства з питань запобігання корупції Наталію Корчак.