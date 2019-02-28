Политолог оценил вероятность вторжения РФ в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Сценарий полномасштабного военного вторжения России в Украину более вероятен после завершения большого избирательного цикла осенью этого года. Такое мнение высказал политолог Вадим Карасев в комментарии корреспонденту УНН.
"Российской Федерации сегодня все же выгоднее дождаться результатов большого избирательного цикла в Украине, который заканчивается осенью 2019 года, когда будет избран парламент, сформирована коалиция, избрано правительство, и будет уже окончательно известно, какую конфигурацию приобретет правящий класс, господствующая элита и, соответственно с государственными институтами - парламентом, правительством и т.п.", - отметил политолог, отвечая на вопрос, реальная ли угроза вторжения РФ в Украину.
При этом он добавил, что угроза вторжения РФ в Украину была, есть и будет, но пока она мало вероятна.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что угроза полномасштабной войны со стороны РФ не является декларацией. Она вполне реальна, особенно в свете нынешних военных приготовлений страны-агрессора.