Політолог оцінив вірогідність вторгнення РФ в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Сценарій повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну більш вірогідний після завершення великого виборчого циклу восени цього року. Таку думку висловив політолог Вадим Карасьов у коментарі кореспонденту УНН.
"Російській Федерації сьогодні все ж таки вигідніше дочекатися результатів великого виборчого циклу в Україні, який закінчується восени 2019 року, коли буде обраний парламент, сформована коаліція, обраний уряд, і буде вже остаточно відомо, яку конфігурацію набуде правлячий клас, панівна еліта і, відповідно, з державними інституціями – парламентом, урядом тощо", - зазначив політолог, відповідаючи на запитання, чи реальна загроза вторгнення РФ в Україну.
При цьому він додав, що загроза вторгнення РФ в Україну була, є і буде, однак поки що вона мало вірогідна.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що загроза повномасштабної війни з боку РФ не є декларацією. Вона цілком реальна, особливо в світлі нинішніх військових приготувань країни-агресора.