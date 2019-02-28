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Політолог оцінив вірогідність вторгнення РФ в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Сценарій повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну більш вірогідний після завершення великого виборчого циклу восени цього року. Таку думку висловив політолог Вадим Карасьов у коментарі кореспонденту УНН.

"Російській Федерації сьогодні все ж таки вигідніше дочекатися результатів великого виборчого циклу в Україні, який закінчується восени 2019 року, коли буде обраний парламент, сформована коаліція, обраний уряд, і буде вже остаточно відомо, яку конфігурацію набуде правлячий клас, панівна еліта і, відповідно, з державними інституціями – парламентом, урядом тощо", - зазначив політолог, відповідаючи на запитання, чи реальна загроза вторгнення РФ в Україну.

При цьому він додав, що загроза вторгнення РФ в Україну була, є і буде, однак поки що вона мало вірогідна.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що загроза повномасштабної війни з боку РФ не є декларацією. Вона цілком реальна, особливо в світлі нинішніх військових приготувань країни-агресора.

Українські Національні Новини

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