Политолог Джангиров предложил новый термин – "казус Левочкина"

В частности Джангиров напоминает, что Левочкин заявил, что обращение Вадима Новинского и еще 46 народных депутатов в Конституционный Суд о признании неконституционным обращения ВР к Константинопольскому патриарху по поводу Томоса об автокефалии является подыгрыванием действующей власти.

"Логику самого Левочкина можно выслушать в различных СМИ, но в число депутатов ВР, подписавших обращение в КС, входит как сам Юрий Бойко (который кандидат в президенты от ОПЗаЖ) и большинство депутатов, вошедших в это межфракционное объединение!.. Причем г-н Бойко, вписал себя сам – от руки (фамилии инициаторов отпечатаны, а присоединившиеся вписывали себя сами)! Короче говоря, повторюсь: деятельность ОПЗаЖ превращается в серию политических анекдотов от Рабиновича", - отметил Джангиров.



Джангирова также напомнил, что ранее Юрий Бойко "написал заявление/донос в МВД на лидеров Оппозиционного блока (последних уже вызвали на допрос) – тех самых, которых ранее обвинял в сотрудничестве с властью...Между заявлением Бойко и вызовом на допрос его бывших соратников прошло всего 3 дня – так кто там сотрудничает с властью?!", - написал политолог.