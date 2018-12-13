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Политолог Джангиров предложил новый термин – "казус Левочкина"

Киев • УНН

 • 4361 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. "Казусом Левочкина" назвал на своей странице в Facebook политолог Дмитрий Джангиров случившееся на партийной конференции новосозданной партийной структуры "Оппозиционной платформе – За жизнь", пишет УНН.

Политолог Джангиров предложил новый термин – "казус Левочкина"

В частности Джангиров напоминает, что Левочкин заявил, что обращение Вадима Новинского и еще 46 народных депутатов в Конституционный Суд о признании неконституционным обращения ВР к Константинопольскому патриарху по поводу Томоса об автокефалии является подыгрыванием действующей власти.

"Логику самого Левочкина можно выслушать в различных СМИ, но в число депутатов ВР, подписавших обращение в КС, входит как сам Юрий Бойко (который кандидат в президенты от ОПЗаЖ) и большинство депутатов, вошедших в это межфракционное объединение!.. Причем г-н Бойко, вписал себя сам – от руки (фамилии инициаторов отпечатаны, а присоединившиеся вписывали себя сами)! Короче говоря, повторюсь: деятельность ОПЗаЖ превращается в серию политических анекдотов от Рабиновича", - отметил Джангиров.

Джангирова также напомнил, что ранее Юрий Бойко "написал заявление/донос в МВД на лидеров Оппозиционного блока (последних уже вызвали на допрос) – тех самых, которых ранее обвинял в сотрудничестве с властью...Между заявлением Бойко и вызовом на допрос его бывших соратников прошло всего 3 дня – так кто там сотрудничает с властью?!", - написал политолог.

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