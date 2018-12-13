Політолог Джангіров запропонував новий термін - "казус Льовочкіна"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. "Казус Льовочкіна" назвав на своїй сторінці в Facebook політолог Дмитро Джангіров, що трапилося на партійній конференції новоствореної партійної структури "Опозиційною платформі - За життя", пише УНН.
Зокрема Джангіров нагадує, що Льовочкін заявив, що звернення Вадима Новинського і ще 46 народних депутатів до Конституційного Суду про визнання неконституційним звернення ВР до Константинопольського патріарха з приводу Томосу про автокефалію є підіграванням діючої влади.
"Логіку самого Льовочкіна можна вислухати в різних ЗМІ, але в число депутатів ВР, які підписали звернення до КС, входить як сам Юрій Бойко (який кандидат в президенти від ОПЗаЖ) і більшість депутатів, які увійшли в це міжфракційне об'єднання! .. Причому пан Бойко, вписав себе сам - від руки (прізвища ініціаторів віддруковані, а приєдналися вписували себе самі)! Коротше кажучи, повторюся: діяльність ОПЗаЖ перетворюється в серію політичних анекдотів від Рабиновича ", - зазначив Джангіров.
Джангірова також нагадав, що раніше Юрій Бойко "написав заяву / донос в МВС на лідерів Опозиційного блоку (останніх вже викликали на допит) - тих самих, яких раніше звинувачував у співпраці з владою ... Між заявою Бойко і викликом на допит його колишніх соратників пройшло всього 3 дні - так хто там співпрацює з владою ?! ", - написав політолог.