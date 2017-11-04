Политолог Бала после взрыва: врачи сказали, что родился в рубашке

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 52178 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 119735 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104242 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 106972 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105814 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 96766 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104551 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102295 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 143961 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116340 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Политолог Бала после взрыва: врачи сказали, что родился в рубашке

Политолог Бала после взрыва: врачи сказали, что родился в рубашке

Киев  •  УНН

 • 11218 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Пострадавший при взрыве в Киеве, в результате которого погибли два человека, политолог Виталий Бала заявил, что медики сделали ему уже две операции и теперь начинается этап выздоровления. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Коротко о взрыве. Врачи сказали, что я родился в рубашке. Хотя, если бы в рубашке, то может меня там бы не было. Но Бог меня таки сохранил. А хирурги 17-й больницы ту рубашку надели на меня, за что им искренняя благодарность... Вчера мне сделали вторую операцию, она прошла хорошо. Теперь начинаем этап выздоровления, а затем и реабилитации", - сообщил он.

Напомним, В.Бала пострадал в результате взрыва, который правоохранители квалифицировали как теракт. Вследствие него погибли два человека.

Народный депутат Андрей Лозовой ранее сообщал, что В.Бала получил серьезные повреждения почек и печени.

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