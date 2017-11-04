Политолог Бала после взрыва: врачи сказали, что родился в рубашке

"Коротко о взрыве. Врачи сказали, что я родился в рубашке. Хотя, если бы в рубашке, то может меня там бы не было. Но Бог меня таки сохранил. А хирурги 17-й больницы ту рубашку надели на меня, за что им искренняя благодарность... Вчера мне сделали вторую операцию, она прошла хорошо. Теперь начинаем этап выздоровления, а затем и реабилитации", - сообщил он.

Напомним, В.Бала пострадал в результате взрыва, который правоохранители квалифицировали как теракт. Вследствие него погибли два человека.

Народный депутат Андрей Лозовой ранее сообщал, что В.Бала получил серьезные повреждения почек и печени.